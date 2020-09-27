يضئ تلقائيًا .. المرحاض الفسفوري ابتكار لتوفير الكهرباء ومنع الإزعاج .. صور

إنه لمن المزعج أن تضطر للاستيقاظ من أجل قضاء حاجتك في الليل، مما يدفعك للحذر في خطواتك حتى لا تصدر ضجيجًا أو تشعل ضوء قد يوقظ الأشخاص في المنزل أو الأطفال.





انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي لمرحاض مضئ، يمكنه استقبالك بأزهى الألوان المتوهجة "الفسفورية"، ليظهر لك الطريق.





إذا كنت لا ترغب في إيقاظ الجميع نتيجة لإشعال الأضواء، ولكنك تريد أن تجعل الحياة أسهل لك ولأطفالك، فقد يكون هذا هو الحل.





أشاد الآباء والأمهات بهذا الابتكار الذكي بعد انتشار الصور على فيسبوك، فتلك الأضواء الفسفورية التي يتم تركيبها في المرحاض لا يتخطى سعرها الـ 5 جنيهات إسترلينية (100 جنيه مصري)، وتضئ تلقائيًا بمجرد اقترابك من الحمام على بعد 6 أقدام.





تعمل الأضواء بالاتصال مع مستشعر يمكنه استشعار خطوات شخص يقترب من الحمام، ليضئ المرحاض تلقائيًا، وينطفئ بمجرد ابتعاده، علق أحد المستخدمين: "لم أكن أعرف أنني بحاجة إلى هذا حتى الآن".





فيما علق مستخدمون آخرون بأن الابتكار الذكي مفيد للأطفال من أجل تشجيعهم على الذهاب للحمام دون كسل أو خوف، وكذلك فإن المرحاض الفسفوري المضئ يوفر عليك إشعال الأضواء التي قد توقظ أطفالك في منتصف الليل.