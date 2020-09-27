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بين الناس

أهالي دهتورة بالغربية يستغيثون من تسرب مياه مجهولة المصدر أسفل المنازل

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:32 ص
رنا اشرف
أرسل أهالي قرية دهتورة رسالة إلى خدمة قراء صدى البلد، يتضررون فيها من وجود مياه أسفل منازلهم، ومؤكدين أنهم أرسلوا أكثر من شكوى للمسئولين ولكن دون جدوى.

وقال أهالي قرية دهتورة التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية في الشكوى إنهم يعانون بطريقة بشعة للغاية من مشكلة كبيرة ألا وهي دخول مياه مجهولة المصدر أسفل منازلهم، معربين عن مخاوفهم من انهيارها بسبب مياه الصرف الصحي.

وأضاف الأهالي أن جميع منازل القرية تعاني من ركود المياة اسفل المنازل ويشعرون بقوة ضغط المياه أسفل أساسات البيوت، مطالبين بسرعة حل المشكلة حتى لا تنهار المنازل عليهم. 

وقدم أهالي القرية بالعديد من الشكاوي علي ولكن دون جدوي او الاستجابة لشكواهم.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس
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