محافظ القليوبية: تلقينا 154 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ارتفاع أعداد طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية خاصة بعد التخفيضات في أسعار متر التصالح.





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وأشار المحافظ إلى بلوغ إجمالى عدد الطلبات التى تم تسلمها وصلت لما يقرب من 154 ألف طلب تصالح، كما تم تحصيل 866 مليون و636 ألف جنيه.





وأضاف أنه تم تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية مديري عموم الإدارات المعنية مهمتها حصر كافة المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة من حيث التركيبة السكانية والمستوى الإقتصادي، والتي لا تناسب قيم التصالح التي تم إقرارها بصفة عامة عليهم، وذلك لعرضهم على لجنة التقييم لدراسة تخفيض قيم التصالح المقررة عليهم بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق استجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين لتضررهم من قيمة مقابل التصالح في بعض المناطق بالمدن والأحياء نظرًا للطبيعة الخاصة لتلك المناطق.





وأوضح محافظ القليوبية أنه تم إصدار قرار بشأن تخفيض أسعار التصالح ليكون التخفيض ما بين 10-33% ويصل التخفيض إلى أكثر من 55% عند الدفع الفوري.





ومن ناحية أخرى شهدت المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية على مستوى محافظة القليوبية إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين فى التصالح وتقنين أوضاعهم بعد هذه الإجراءات والتيسيرات التى اتخذتها الحكومة المصرية لرفع المعاناة عنهم.





وكلف محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة لأعمال تلقي طلبات التصالح على المباني المخالفة من المواطنين، مؤكدا ضرورة التيسير على المواطنين والعمل على مدار الساعة بشكل كامل في أيام العطلات الرسمية، وتجهيز أماكن انتظار لائقة للمواطنين للعمل على راحتهم.



