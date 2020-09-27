AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ القليوبية: تلقينا 154 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:20 ص
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
Advertisements
إبراهيم الهوارى

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ارتفاع أعداد طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية خاصة بعد التخفيضات في أسعار متر التصالح.


اقرأ أيضا:243 مرشحا تقدموا لانتخابات مجلس النواب بالقليوبية

وأشار المحافظ  إلى بلوغ إجمالى عدد الطلبات التى تم تسلمها وصلت لما يقرب من 154 ألف طلب تصالح، كما تم تحصيل 866 مليون و636 ألف جنيه.


وأضاف أنه تم تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية مديري عموم الإدارات المعنية مهمتها حصر كافة المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة من حيث التركيبة السكانية والمستوى الإقتصادي، والتي لا تناسب قيم التصالح التي تم إقرارها بصفة عامة عليهم، وذلك لعرضهم على لجنة التقييم لدراسة تخفيض قيم التصالح المقررة عليهم بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق استجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين لتضررهم من قيمة مقابل التصالح في بعض المناطق بالمدن والأحياء نظرًا للطبيعة الخاصة لتلك المناطق.


وأوضح محافظ القليوبية أنه تم إصدار قرار بشأن تخفيض أسعار التصالح ليكون التخفيض ما بين 10-33% ويصل التخفيض إلى أكثر من 55% عند الدفع الفوري.


ومن ناحية أخرى شهدت المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية على مستوى محافظة القليوبية إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين فى التصالح وتقنين أوضاعهم بعد هذه الإجراءات والتيسيرات التى اتخذتها الحكومة المصرية لرفع المعاناة عنهم.


وكلف محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة لأعمال تلقي طلبات التصالح على المباني المخالفة من المواطنين، مؤكدا ضرورة التيسير على المواطنين والعمل على مدار الساعة بشكل كامل في أيام العطلات الرسمية، وتجهيز أماكن انتظار لائقة للمواطنين للعمل على راحتهم.


وأكد المحافظ "أننا مستمرون فى تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء من قبل اللجان التى تم تشكيلها لمتابعة موقف قانون التصالح والتي تقوم بمباشرة أعمالها حتى تاريخ 30 سبتمبر 2020، وهو التاريخ الذى حدده وأكد عليه رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية: التيسير على المواطنين في طلبات التصالح والعمل أيام العطلات

نصرة للغلابة.. مواطنو القليوبية يشيدون بقرارات الدولة فى ملف التصالح..شاهد

128 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء وتحصيل 711 مليون جنيه بالقليوبية

القليوبية تتلقى 131 ألفًا و876 طلب تصالح في مخالفات البناء وتحصيل 735 مليون جنيه

محافظ القليوبية: 750 مليون جنيه و135 ألف طلب تصالح لمخالفات البناء

للمرة الثالثة.. محافظ القليوبية يوجه بتخفيض قيمة مقابل التصالح

ترشيحاتنا

لتحديد حجم إصابته.. أشعة وفحص طبي لرامي ربيعة مدافع الأهلي

بدون تكاليف.. أم تقدم طريقة سهلة لصناعة ألعاب أطفال من أكواب الشاي.. فيديو

بسبب أغنية أنا مصمم.. الجمهور يطارد بهاء سلطان

مواجهات نارية.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 27 -9- 2020 والقنوات الناقلة

حكم إغماض العين أثناء الصلاة .. أمين الفتوى يجيب

أسعار الذهب اليوم الأحد 27-9-2020

AdvertisementS

بيمارس الجنس مع خالته ولا خناقة .. جيران الشاب قتيل 15 مايو: كانوا سكرانين ومحدش عارف الحقيقة

استخدم تطبيقات شهيرة فى اصطياد الضحايا.. اعترافات متحرش الجامعة الأمريكية

الأهلي يبعد علي معلول عن المباريات.. واللاعب يغادر إلى تونس

إيهاب الفار: مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد صرح صناعي عملاق

طاردها ليلامس مناطق حساسة بجسدها .. أقوال أحمد بسام زكي عن ضحاياه

بعد صورتها بالمايوه.. عارفة عبد الرسول تتصدر جوجل

أسعار الذهب اليوم الأحد 27-9-2020

اغتصب فتاة وهتك عرض الثانية .. أقوال المتحرش أحمد بسام زكي طالب الجامعة الأمريكية

هجوم بالمدافع والطائرات.. اشتعال المعارك بين أرمينيا وأذربيجان

اعتراضا على العروس .. أب يدمر حفل زفاف ابنه ويضربه وسط المعازيم | فيديو

قذائف وألغام.. السعودية تحبط الآلاف من المتفجرات الحوثية بأرض اليمن

أخبار الرياضة .. بيراميدز يتعاقد مع لاعب جديد في الأهلي .. وموعد توقيع باتشيكو.. وتصريحات رضا عبد العال عقب لقاء المارد الأحمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائد سيارة يدهس تمساحًا أثناء جولة في حديقة سفاري.. شاهد ما حدث

بعد اختفاء 6 أشهر.. ظهور روز ليزلي خلال حملها من زوجها كيت هارينجتون

ساوايست الصينية تطرح DX7 برايم موديل 2021 في مصر.. السعر والمواصفات