بعد إغلاق باب الترشح .. 140 مرشحا يتنافسون على 9 مقاعد في 4 دوائر بقنا

أغلقت اللجنة المشرفة على تلقى أوراق المرشحين الراغبين فى خوض انتخابات مجلس النواب عن محافظة قنا، أبوابها أمام تلقى الطلبات، ليصل إجمالى المتقدمين ١٤٠ مرشحًا فى كافة دوائر المحافظة.





يتنافس فى الدائرة الأولى بندر و مركز قنا، ومقرها مركز شرطة قنا، ٣٨ مرشح ينتمون لعدد من الأحزاب و آخرين مستقلين للفوز بمقعدين مخصصين للدائرة.





وفى الدائرة الثانية" قوص، نقاده، قفط" و مقرها مركز شرطة قوص، يتنافس ٤١ مرشح للفوز بمقعدين، وهو أعلى عدد مرشحين فى دوائر قنا.





أما الدائرة الثالثة" نجع حمادى، دشنا، الوقف" ومقرها مركز شرطة نجع حمادى، يتنافس على ٣ مقاعد ٣٢ مرشح ينتمون لأحزاب و قبائل متنوعة.





فيما يتنافس فى الدائرة الرابعة" أبوتشت و فرشوط"، ومقرها مركز شرطة فرشوط، ٢٩ مرشحًا للفوز بمقعدين.





شهد آخر أيام تلقى طلبات الترشح ازدحام من قبل المرشحين الطامحين فى الحصول على الرقم الأخير، اعتقادًا منهم أن فرصه فى الفوز كبيرة أسوة بأول رقم فى الكشوف الانتخابية .





كما شهدت معظم الدوائر حالة حراك كبيرة من قبل المرشحين و أنصارهم داخل القرى و النجوع مع إغلاق باب الترشح، فى محاولة لكسب أنصار و مؤيدين قبل بدء عملية الإنتخابات والتى لم يتبقى عليها إلا أقل من شهر.





يذكر أن محافظة قنا، لها ٩ مقاعد فى النظام الفردى بجملة ٤ دوائر انتخابية و ٩ مقاعد فى نظام القائمة ضمن قائمة شمال و وسط و جنوب الصعيد.





كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت عن فتح باب تلقى طلبات الترشح لمجلس النواب المصري، بداية من ١٧ و حتى ٢٦ سبتمبر الجارى بمقر المحاكم الابتدائية بجميع المحافظات المصرية، تحت إشراف قضائي كامل.

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