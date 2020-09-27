أمريكا تسجل 7 ملايين و9216 إصابة بفيروس كورونا

تواصل الولايات المتحدة الأمريكية تصدرها دول العالم في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد19، مسجلة خلال الساعات الماضية حصيلة جديدة مقلقة، وفق ماذكرت صحف أمريكية.





ووفق ماذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فقد سجلت أكثر من 50 ألفًا إصابة جديدة بفيروس كورونا و851 وفاة.





وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي في الولايات المتحدة بلغ سبعة ملايين و9216 حالة إصابة والوفيات 204،491 آلاف، أما المتعافين فوصلوا إلى 2،750،459.





عالميًا، ارتفع عدد الإصابات بالوباء ليصل إلى 33 مليونا و58 ألفا و423 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 998 ألفا و745 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء ليصل إلى 24 مليونا و 409 آلاف و 745 حالة شفاء.





ويأتي بعد أمريكا مباشرة الهند فالبرزايل، التي انخفضت فيها أرقام الوفيات، حيث سجلت وزارة الصحة البرازيلية 869 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل حصيلة الوفيات إلى 141406، وبالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 28378 حالة إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات 4717991.





أما المكسيك ، فارتفعت حالات الإصابة إلى 726431 حالة، و76243 حالة وفاة.





وعن فيروس كورونا في كولومبيا، فقد أصاب 800 ألف حالة، و تجاوز عدد حالات الوفاة 25 ألف حالة.





أما الصين البلد الذي خرج منها الوباء، فسجلت 14 حالة فقط ، وكلهم لوافدين من الخارج.



