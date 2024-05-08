معهد التمويل الدولي: الدين العالمي يرتفع لمستوى تاريخي بالربع الأول من 2024

كشف تقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي IIF، اليوم الأربعاء، أن إجمالي الدين العالمي سجل مستوى قياسياً جديداً خلال الربع الأول من عام 2024، وبلغ 315 تريليون دولار.

وذكر المعهد في تقريره، أن الدين العالمي خلال الربع الأول 2024 زاد بمقدار 1.3 تريليون دولار مقارنة مع أرقام الربع الأخير من العام الماضي.

ويأتي ارتفاع مجمل الدين العالمي فيما تبقى أسعار الفائدة على العملات الرئيسة وبالصدارة الدولار، مرتفعة بنسبة 5.5%، عند قمة 23 عاماً ، في وقت تُفرط كلا من الهند والصين في الاقتراض.

وحذر معهد التمويل الدولي IIF من أن جهود ما بعد الوباء لخفض الديون، وصلت إلى نهايتها مع قيام الحكومات بخفض الضرائب، وزيادة الإنفاق وسط عدد قياسي من الانتخابات هذا العام.

وفي 2024، اتجه قرابة 2 مليار نسمة أو سيتجهون خلال الشهور المقبلة إلى صناديق الانتخابات الرئاسية، لاختيار مرشحهم، وفي الصدارة الولايات المتحدة.

وأشار المعهد إلى أن "الزيادة كانت مدفوعة في المقام الأول بالأسواق الناشئة.. حيث ارتفع الدين إلى مستوى غير مسبوق يتجاوز 105 تريليونات دولار".

في ذات السياق، حذر صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، من أن مجموعة ديون الهند قد تتجاوز حجم اقتصادها بحلول نهاية العقد، حيث تنفق مليارات الدولارات كل عام على التعامل مع الكوارث الطبيعية.