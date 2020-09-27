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فن

بإطلالة جديدة.. رانيا الملاح تتألق فى أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا | شاهد

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:36 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة السورية رانيا الملاح، عدة صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات كالآتى:

قمر - منورة - صباح الورد - ما شاء الله

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يذكر أن آخر أعمال رانيا ملاح، كان مسلسل السرايا، بطولة مجدي كامل وسوسن بدر وأميرة فتحي ودنيا وتأليف أحمد صبحي، وإخراج عصام حلمي.

مسلسل السرايا تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقات الثرية ومشاكلها في المجتمع ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

وشاركت ايضا فى مسلسل "حشمت في البيت الأبيض"، بطولة بيومي فؤاد وهبة عبدالغني وإسلام جمال وأسماء جلال ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهو ينتمي إلى نوعية "ميني دراما".

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