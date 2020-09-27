بإطلالة جديدة.. رانيا الملاح تتألق فى أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا | شاهد

وشاركت ايضا فى مسلسل "حشمت في البيت الأبيض"، بطولة بيومي فؤاد وهبة عبدالغني وإسلام جمال وأسماء جلال ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهو ينتمي إلى نوعية "ميني دراما".



