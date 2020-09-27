هل يجوز الحلف بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمين الفتوى يجيب

وتابع: "فيفضل عدم الحلف بالنبي والمصحف والكعبة وغيرها من أساليب الحلف من باب الكراهة فقط وليس من باب الشرك بالله".









المستشار العلمي لـ «المفتي»: الحلف بالنبي ليس شركا

أكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي للمفتي، أن الأصل في المسلم أنه على الإسلام، والحلف بغير الله لا يخرج صاحبه من الإسلام لاسيما الحلف الدارج بالرسول صلى الله عليه وسلم.









وقال إن المشكلة عند الفكر المتطرف هو نقل القضايا الفرعية على أنها قضايا قطعية، فيحكمون على الشخص بنوايا لا يعرفون عنها شيئا، فيقول بأن من حلف بغير الله فقد أشرك به".









وأضاف "عاشور" ، أنه لا يجوز لأحد أن يقول بشرك من يحلف بالنبي، وأن المنهي عنه هو الحلف بغير الله تعظيما، موضحا أن المتطرفين ليس لديهم علم ولديهم معلومات يحكمون بها على إيمان الناس وإسلامهم دون أن يكون لديهم قواعد يعتمدون عليها، وأن المتطرف سينحرف عن الدين.







