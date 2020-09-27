عماد الدين حسين يتحدث عن رسائل الرئيس اليوم ومشروع مجمع التكسير الهيدروجيني.. فيديو





وشدد خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، على خطورة المعارك الإعلامية، حيث تحتاج المعارك الإعلامية إلى وعي شديد من أجل التصدي لها بفاعلية، متاعبا: نجاح الإعلام يعتمد على نجاح البيئة المتواجد بها.





وأوضح أن الإعلام لا يختلق شيئا من العدم، معقبا: لدينا مشاكل ودائما ما يتحدث عنها الرئيس السيسي ويحاول حلها، وهذا يدل على أن الإعلام لا يختلق أي شيء.





وتابع: من حق أي مواطن مصري أن يختلف مع الحكومة والنظام ولكن يجب أن نتأكد أن هذا الاختلاف لا يمكن له التحول ليكون أداة للهدم والخراب كما يريد البعض.





وأكد على أن مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني للبترول بمسطرد يعد من أهم وأعظم المشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا المشروع تم تنفيذه بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.



قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن حديث الرئيس السيسي اليوم عن دور الإعلام في تثقيف الشعب يشير إلى أن الإعلام له دور أساسي، متابعا: في بعض المعارك يعد الإعلام جزءا رئيسيا.