وزير الطاقة الروسي: 10% تراجع في الطلب العالمي على النفط خلال 2020 بسبب كورونا

دعا وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأحد جميع المساهمين في قطاع الطاقة العالمي إلى تضافر الجهود لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا الذي أضعف الطلب على الوقود.

وقال نوفاك في مؤتمر عبر الانترنت لوزراء الطاقة بدول مجموعة العشرين إن الطلب العالمي على النفط تراجع هذا العام بما يصل إلى 10% بسبب الأزمة التي دفعت الشركات لتقليص استثماراتها في الإنتاج 25 إلى 30%.

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وأثنى الوزير أيضا على جهود منظمة أوبك ومجموعة أوبك+ لكبار المنتجين بقيادة روسيا لتحقيق الاستقرار في سوق الخام.

وقال نوفاك في معرض تعليقه على أضرار انتشار الفيروس "مهمتنا نحن قادة صناعة الطاقة هي إظهار الصلابة والتضامن في وجه تحديات مثل هذه".