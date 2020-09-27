هجوم مروع.. غوريلا تثور على حارستها وتتركها في حالة خطرة

بعد أعوام طويلة من الحراسة داخل أسوار حديقة الحيوان، من تربيتهم وتنظيف أماكنهم ومعاشرتهم، أنقضت غوريلا على اليد التي مدت لها الطعام على مدار 19 عامًا لتكسر عظام حارستها وإصاباتها بجروح بالغة الخطورة.





فقد تعرضت حارسة حديقة حيوانات للهجوم بوحشية من قبل غوريلا وزنها 30 كيلوجرام، والتي قامت بتربيتها منذ ولادتها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وكانت الحارسة البالغة من العمر 46 عاما قد أصيبت بكسر في ذراعيها وصدرها ورأسها بعد الهجوم الذي وقع داخل حديقة حيوان مدريد، فقد تمكن ذكر الغوريلا "مالابو" يبلغ من العمر 29 عامًا، من ترك قفصه والدخول إلى منطقة تبعد عنه كثيرًا.





وسار حتى اخترق ثلاثة أبواب للوصول إلى المرافق الداخلية لحديقة الحيوان بينما كانت حارسة الحديقة تواصل روتين الإفطار المعتاد وتنظيف الأقفاص لباقي الحيوانات.





وتم اسعاف حارسة الحديقة من قبل المسعفين في مكان الحادث قبل نقلها إلى مستشفى مدريد في حالة خطيرة، فيما تولت الشرطة البلدية في مدريد التحقيق حيث تم تصنيفها على أنها حادث عمل.

فيما قام فريق حديقة الحيوان من إزالة الحيوان وبعد ذلك ، قام الفريق البيطري بتخدير الحيوان بسهم مهدئ ، تم نقله إلى غرفة نومه الداخلية وهو هادئ في الوقت الحالي.





وقال بيان صادر عن حديقة الحيوانات للتو: "نظرًا للحادث الذي وقع هذا الصباح مع حارسة غوريلا من حديقة حيوان مدريد ، نشارك مذكرتنا الرسمية وتمنياتنا بالشفاء العاجل لهذا العاملة"، وأضاف البيان يجري فحص أسباب تمكن الحيوان من الوصول إلى المنطقة داخليًا، ومع ذلك فإن التحقيق القضائي سيحدد التفاصيل الدقيقة.



