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المنتج نصر محروس: بهاء سلطان معطلني ومعطل نفسه

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 02:05 ص
صدى البلد
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عادل نصار
عبر المنتج نصر محروس، عن عميق أسفه لأزمة المطرب بهاء سلطان، قائلا :"بهاء سلطان معطلني ومعطل نفسه".

وأشاد محروس، في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى، مساء أمس الأحد، على موهبة بهاء سلطان، قائلا :"موهبة محصلتش، وهو معطلني ومعطل نفسه، أنا اللي واقف حالي".

وأضاف محروس، أن عقده مع الفنان هو عقد اتفاق وليس احتكار وإن العقد شريعة المتعاقدين لإنتاج وبيع وتداول المصنفات الفنية، لافتًا إلى أن بهاء سلطان يغني في البرامج والأفراح والإعلانات ولا يمنح الشركة الموقع معها عقدا النسبة المتفق عليها وإنه حصل على 350 ألف جنيه نظير ظهوره في برنامج صاحبة السعادة الذين تقدمه الفنانة إسعاد يونس.

وأشار إلى توقيع بهاء سلطان عقدا مع شركة روتانا رغم استمرار الأزمة بينهما، مستطردا: “بهاء عايز يمشي يمشي بالمعروف أو يقعد بالمعروف".

وتابع أن مشكلته مع الفنان بهاء سلطان عمرها 4 سنوات، متابعًا: "بهاء اللي معطلني ومعطل نفسه.. مفيش أغنية اتعملت له إلا وكسرت الدنيا، ولو ماشيين عدل كان المفترض عاملين عدد أغاني أكتر من كده".

وأكمل أنه" "مفيش حاجة اسمها عقد احتكار ولكن عقد إنتاج للأغاني، ويجب على بهاء سلطان الالتزام بالعقد المبرم بيننا"، مؤكدًا أنه لا يوجد عقد احتكار لبهاء لا سيما وهو يغني في إعلانات وبرامج وأفراح.



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