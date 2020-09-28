محافظ المنيا: وصلنا إلى أكثر من 99 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء

كشف اللواء أ سامة القاضي محافظ المنيا، أخر تطورات طلبات التصالح في مخالفات البناء في المحافظة.





وقال القاضي ، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، والمذاع عبر شاشة الأولي، مساء اليوم الأحد، إن الأمور تسير بسلاسة ويسر، مضيفا أن المواطنين يذهبون طلبات التصالح في مخالفات البناء.





وأضاف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الدولة عازمة على حل هذه المشكلة بطريقة تحافظ على البناء العمراني في مصر.





أما عن عدد طلبات التصالح، كشف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قائلا :"وصلنا إلى أكثر من 99 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء".







