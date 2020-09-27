أخفقت في المواجهة.. الصحة العالمية تواجه موقفا حرجا بسبب فيروس كورونا

عرضت قناة «الحدث» تقريرًا عن منظمة الصحة العالمية ، التى تعد المرشد الوحيد للجناة أمام الإنسانية في ظل وجود فيروس كورونا وهناك جدل كبير حول الطريقة التي تتعامل بها المنظمة مع الفيروس.





وأكد التقرير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان من أكبر معارضي المنظمة وأدي ذلك إلى انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة بعد أن وضعها في نفس دائرة الشك مع الصين واتهمهما بعدم الشفافية.





وأضافت القناة أن المنظمة واجهت العديد من الانتقادات من علماء اعتبروا أن المنظمة أخفقت في تقييم نتائج البحوث بشكل سريع.





وذكرت «الحدث» أن المنظمة أعلنت التحذير من فيروس كورونا في منتصف يناير و بعد أسبوعين أعلنته طارئا صحيا بعد أن تم إصابة 2800 شخص في 18 دولة لكن لم تفرض أي منع للسفر بين الدول في البداية ما جعل الفيروس عالميا بدلا من محليا وهذا ما أخذه الناس على المنظمة.





وأعلنت المنظمة كوفيد 19 جائحة عالمية في مارس الماضي بعد أن أصبح عدد المصابين حول العالم 111 ألف مصاب في 114 دولة.





واعتبر البعض أن المنظمة لم تستطع أن تواجه الفيروس بكفاءة وكان بإمكانها فعل المزيد والبعض يعطيها العذر بسبب أن الفيروس ما زال جديدا.



