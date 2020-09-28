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مرأة

نوع مهمل من الفواكه له مفعول السحر فى محاربة الكوليسترول

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 02:21 ص
كوليسترول
كوليسترول
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لمياء الياسين
فوائد صحية لتناول التوت فهو يعمل كمنشط للكلى والمثانة لطرد السموم من الجسم ويساعد فى الوقت نفسه على تعزيز صحة القلب.
إليك  أبرز فوائد فاكهة التوت:
1.  يعزز صحة القلب:
قد يساعد التوت على تحسين صحة القلب عن طريق خفض الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الحميد (الجيد).

2. يحارب مرض السكري:
يمتلك التوت  خصائص مضادة لمرض السكر بسبب التركيز العالي لمضادات الأكسدة فيه. أظهرت دراسة نشرت في المجلة الدولية للأدوية والعلوم الحيوية أن مستخلص التوت  الذي تم إعطاؤه للفئران المصابة بداء السكري قد شهد انخفاضًا كبيرًا في مستويات السكر في الدم وزيادة الكوليسترول الجيد .

3. قد يقلل الالتهاب:
التوت غني بالفلافونويد والزيوت الأساسية ، والتي ثبت أنها تظهر خصائص قوية مضادة للالتهابات.

4. يعمل كمضاد للأكسدة:
 وجود مضادات الأكسدة في زيت التوت تحمي الخلايا من أضرار الجذور الحرة.

5. يحارب السرطان:
أظهرت دراسة نُشرت في مجلة العقاقير الطبية أن مستخلص التوت له القدرة على وقف نمو السرطان.
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