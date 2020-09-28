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مدحت يوسف: تحقيق مصر للاكتفاء الذاتى من السولار فى 2023 بمثابة حلم.. فيديو

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:06 ص
مجمع التكسير الهيدروجيني
مجمع التكسير الهيدروجيني
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إسراء صبري

قال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن المشروع يرتبط ارتباط وثيق بالقفزة التي حدث في إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، حيث تم الاعتماد على الغاز في محطات توليد الكهرباء والصناعات الأخرى بدلا من المازوت.

وأضاف  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، تم استغلال الفائض الكبير في إنتاج مصر من المازوت وتم تحويله إلى مصانع تكرير البترول من أجل تحويل المازوت إلى منتجات بترولية عالية القيمة كالبوتجاز والبنزين والسولار ووقود النفاثات والكبريت والفحم البترولي.

وأوضح أن مصر كانت تستورد معظم المنتجات البترولية من الخارج، مثل غاز البوتجاز والسولار والبنزين، متابعا: مشروع مسطرد سيعمل على تغطية جزء من مصروفات البلاد البترولية، لافتا إلى أن هناك خطة لإنشاء عدة مصانع تكرير بعدة مناطق مثيلة لمصنع مسطرد في أسيوط وغيرها من المحافظات حتى نصل إلى الاكتفاء الذاتي.

وأكد أن  مصر ووفقا لتوقعاته ستقوم بتصدير البنزين ووقود النفاثات في 2023، متابعا: الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من السولار فى 2023 بمثابة حلم، مشيرا إلى وجود خطة مستقبلية للصناعات التكاملية بين الغاز الطبيعي و معامل تكرير البترول وصناعات البتروكيماويات، وشددا على أن كافة المشروعات تدار بأيدي مصرية.

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