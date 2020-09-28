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شعراوي: توفير 4 آلاف مشروع بقروض 716 مليون جنيه.. وإقليم الصعيد الاول بعدد 79 ألفا.. 37 ألف فرصة عمل خلال أغسطس

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:30 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
وزير التنمية المحلية:
 منذ انطلاق مشروعك وحتى شهر اغسطس الماضي نفذ 154 ألف مشروع فى المحافظات بقروض بلغت 15,4 مليار جنيه
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هدف استراتيجى تتبناه الوزارة
إقليم الدلتا جاء في المرتبة الثانية بـ 34 الف مشروع بقروض 4 مليارات جنيه 
زيادة معدلات الاقراض وتقديم خدمات تمويلية غير تقليدية وتكوين فرق عمل تسويقية مشتركة


أعلن اللواء محمود شعراوى أن البرنامج نفذ خلال شهر اغسطس حوالى  4 الاف مشروع بقروض بلغت أكثر من 716 مليون جنيه وفرت خلالها 37 الف فرصة عمل.
 

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بتشجيع ثقافة العمل الحر من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة وتوفير فرص عمل مستدامة ودعم التنمية الاقتصادية بالمحافظات من خلال البرنامج القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية ( مشروعك ).


وأشار التقرير الذى تلقاه اللواء محمود شعراوى عن متابعة تنفيذ برنامج مشروعك أن المشروع منذ انطلاقه وحتى شهر اغسطس الماضي نفذ 154 ألف مشروع فى المحافظات بقروض بلغت 15,4 مليار جنيه لافتًا الى أن هذه المشروعات ساهمت فى توفير أكثر من 864 الف فرصة عمل، موضحًا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هى هدف استراتيجى تتبناه الوزارة لما لها من دور حيوى فى التنمية الاقتصادية للمراكز والمدن والاحياء والقرى ودفع عجلة التنمية والحد من البطالة وتحسين مستوى الدخل والحد من الفقر


 وأوضح اللواء شعراوى أن إقليم الصعيد جاء في الصدارة من حيث عدد المشروعات المنفذه به حيث نفذ  79 الف مشروع بقروض 6,7 مليار جنيه يليه إقليم الدلتا بـ 34 الف مشروع بقروض 4 مليار جنيه ثم اقليم الاسكندرية بـ 16,9الف مشروع بقروض 1,4 مليار جنيه ،  واقليم القناة بـ15,7 الف مشروع بقروض 1,8 مليار جنيه ، كما نفذ إقليم القاهرة الكبري نفذ 7,4 الف مشروع بقروض 1,4 مليار جنيه ،  وبلغ عدد المشروعات باقليم سيناء الف مشروع بقروض 120 مليون جنيه.

ووجه اللواء محمود شعراوى الاجهزة التنفيذية بالمحافظات لجان التيسيير التى تم تشكيلها على مستوى جميع المحافظات برئاسة سكرتيرى العموم بحل أى مشاكل ادارية تيسيرًا على المتقدمين للحصول على قروض من (مشروعك) وتقديم التسهيلات والدعم الكامل لاصحابها ومتابعة تنفيذ المشروعات وخطط تطويرها المستقبلية وآليات تسويق منتجاتها بهدف دعم قدرة المشروعات واستمرارية فرص النمو والنجاح والتنافسية لكافة المشروعات واحداث تنمية مجتمعية فى جميع المحافظات .

واضاف اللواء محمود شعراوى انه تم التنسيق مع البنوك المشاركة فى تنفيذ مشروعك ( مصر - الاهلى - القاهرة - الاسكندرية - التعمير والاسكان - الزراعى المصرى ) على زيادة معدلات الاقراض وتقديم خدمات تمويلية غير تقليدية وتكوين فرق عمل تسويقية مشتركة  ، موضحًا أن برنامج مشروعك يأتى فى اطار مبادرة البنك المركزى لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتى توفر قروضًا للراغبين بفائدة 5% .
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