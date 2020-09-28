عيار 24 يسجل 931 جنيها.. تراجع جديد في اسعار الذهب اليوم الاثنين

وسجل سعر الجرام منالأوسع انتشارًا نحو813 جنيها مقابل 816 جنيهًا أمس الأحد.

خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 28-9-2020 بنحو 3 جنيهات لدى محلات الصاغة،





اقرأ أيضًا:





وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأغلى فئة نحو 931 جنيها.، وصل سعر الجرام من عيار 18 نحو 697 جنيها، وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة إلي 541 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب 6504 جنيها وبلغ سعر الذهب عالميا 1850 دولارا.





وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.