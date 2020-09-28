AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

عيار 24 يسجل 931 جنيها.. تراجع جديد في اسعار الذهب اليوم الاثنين

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:59 ص
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي
تراجعت  أسعار الذهب في مصر  خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 28-9-2020  بنحو 3 جنيهات  لدى محلات الصاغة، وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشارًا نحو813 جنيها مقابل  816 جنيهًا أمس الأحد.


اقرأ أيضًا:

وبلغ سعر الجرام من  عيار 24 الأغلى فئة نحو 931 جنيها.،وصل سعر الجرام من عيار 18 نحو 697 جنيها، وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة إلي 541 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب 6504 جنيها وبلغ سعر الذهب عالميا 1850 دولارا.


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عيار 21 يسجل 866 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء

الجرام بـ 850 جنيها.. أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع 5 جنيهات في ختام تعاملات اليوم.. اعرف الأسعار

استقرار الذهب في مستهل تعاملات اليوم 13-9-2020

استقرار أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد 13 - 9 - 2020

استقرار أسعار الذهب في ختام التعاملات

ترشيحاتنا

بجلباب مطعم بالذهب ..أحلام تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

منع الوصول للكعبة.. قرارات مهمة للسعودية مع عودة العمرة

300 متر تحت الماء| شباب مصريون يبتكرون غواصة لاستكشاف الآثار البحرية..شاهد

سعر الدولار في البنوك اليوم 28-9-2020

الأهلي صاحب القرار.. شوبير: المؤشرات تؤكد رحيل فايلر الخميس

عاش هنا يوثق دور الصدفة في دخول أحمد رمزي التمثيل.. أسرار تطليقه نجوى فؤاد بعد 17 يوما فقط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحفيض جديد في أسعار هيونداي توسان hyundai tucson .. صور

الرجال أكثر صبرا من النساء.. راندا فكري توضح فكرة برنامجها

هيونداي النترا 2021 hyundai elantra .. تعرف على السعر والمواصفات.. صور