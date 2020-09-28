وزيرة الهجرة ومحافظ المنيا يطلقان مبادرة «مراكب النجاة» تنفيذا لتكليف الرئيس.. مكافحة الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر تصديرا.. ومحافظ المنيا: إتاحة كافة المجالات للقضاء على الظاهرة

* وزيرة الهجرة: "الست الصعيدية" قوية ومؤثرة وقادرة على التغيير
* محافظ المنيا: تنفيذ 25 ألف مشروع بقطاع التنمية المحلية بتمويل مليار و801 مليون جنيه
أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إطلاق مبادرة "مراكب النجاة" في محافظة المنيا، وذلك بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا، والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة،
وكان ذلك تنفيذًا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزارة الهجرة في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم عام 2019.
يشارك في فعاليات المبادرة المجلس القومي للمرأة ومديرية الشباب والرياضة، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وجمعية الأورمان.
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قالت الوزيرة إن زيارتها للمنيا تأتي استكمالا لفعاليات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، في محطتها الرابعة بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة، من خلال التوعية بمخاطر الظاهرة، بجانب دعم وتأهيل الشباب بالقرى المختلفة، فمحافظه المنيا مصنفه من ضمن المحافظات الأولي في تصدير الهجرة الغير شرعية ولكن اتجاه الدولة المصرية للتنمية والتعمير حد من ذلك كثيرا، فنحن نعيش الآن في مصر الجديدة، التي نجحت قيادتها وحكومتها في منع مراكب الهجرة الغير شرعيه التي كنا نفقد بسببها أولادنا يوما تلو الآخر.
ووجهت الوزيرة التحية لكل من شارك في مبادرة مراكب النجاة، قائلة نجح الجميع بالتكاتف وبالروح الطيبة في التغلب علي المشاكل التي نوجهها، ووجهت تحية خاصة للمرأة قائلة لاحظت أن "نفرتيتي" هو الشعار الرسمي لمحافظة المنيا، وهذا يدل علي الاهتمام بالمرأة، فسيدات المنيا أنجبن عمالقه مثل طه حسين وهدي شعراوي، والمنيا بدأت منها أول شراره لثورة 1919، لذا فحينما نصف المرأة المكافحة والجدعة نقول عنها "الست الصعيدية" لأنها قوية ومؤثرة وعامود البيت، فالسيدات قادرات علي تغير الثقافة لذا فدور المرأة المصرية في مبادرة مراكب النجاة هام وملحوظ جدا.
قالت الوزيرة لقد زرت المنيا قبل 5 سنوات شعرت حينها أنها لونها غامقا، ولم اشعر بسعادة وشعرت أن فرص العمل بها محدودة، فالتمست العذر للشباب الذي يلجا للهجرة، أما الآن فالوضع تغير كثيرا، إذ أصبح بها مشروعات ضخمه مثل مصنع السكر الجديد، محور سمالوط، المنطقة الحرة، والكثير من المشروعات، واشكر محافظها الذي يعمل بمنتهي الجد والإخلاص من اجل رفعتها وتحقيق التنمية.
قالت الوزيرة إن الهجرة بطريقة شرعية تحفظ للمهاجر كرامته وحياته، حتى إذا واجه مشاكل فانه يجد من يمد له يد العون والمساعدة، أما المهاجرين غير الشرعيين يواجهون متاعب عديدة، فحينما كنت اعمل في سفراتنا بروما شاهدت محتجزين وقصر في مراكز إيواء.
من جانبه، قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المحافظة ستشارك بكافة إمكانياتها في تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" وذلك في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة، مشيرا الى أن المحافظة يتم تنفيذ بها العديد من المشروعات الاستثمارية مما يودي لإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لفتح المجالات وفرص العمل للشباب، والعمل على اتاحة كافة المجالات للقضاء على ظاهرة الهجرة الغير شرعية.
وأوضح المحافظ، أن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" تم اطلاقها تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنتدي شباب العالم خلال ختام فعاليات المنتدى لنسخته الثالثة في عام 2019، كمبادرة قومية لبناء الوعي، وبهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة، والعمل على إبراز جهود الدولة في توفير فرص عمل وإيجاد بدائل للحد من هذه الظاهرة، مع القيام بتدشين وتفعيل المبادرة بمحافظات الجمهورية.
وأوضح المحافظ، في كلمته ان هناك تكليفات من القيادة السياسية للدولة، بوضع محافظة المنيا، من أوائل المحافظة على خارطة إطلاق المبادرة لتنفيذ اعمال المبادرة بقري المحافظة، حيث تعد محافظة المنيا المحطة الرابعة من المحافظات التي يتم بها فعاليات المبادرة، مشيرًا الى ان الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على جاهزية تامه للتنسيق والمتابعة مع وزارة الهجرة لانجاح تلك المبادرة، والعمل على تسخير كافة الإمكانيات لتحقيق الأهداف المطلوبة من إطلاق تلك المبادرة في كافة انحاء المحافظة، وذلك حفاظا على شبابنا من مهالك الهجرة الغير شرعية.
وأشار المحافظ، إلى أن الهدف من المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" توعية الشباب والأسرة والأطفال بمخاطر الهجرة غير الشرعية والطرق الأمنة للهجرة التي تضمن لهم كافة الحقوق القانونية بعقد العديد من الدورات التثقيفية والتوعوية، وأيضًا أخذت الدولة على عاتقها توفير البدائل الإيجابية للحد من هذه الظاهرة.
وأضاف المحافظ، أن هناك عددًا من الأجهزة التنفيذية للمحافظة، يتم من خلالها التنسيق مع وزارة الهجرة، شملت جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر - مشروعك للتنمية المجتمعية والبشرية - إدارة تنمية وبناء القرية بالمحافظة التابع لوزارة التنمية المحلية – المجلس القومي للمرأة، مشيرًا انه تم توفير كافة الاعتمادات المالية لاطلاق المبادرة في 70 قرية على مستوي محافظات الجمهورية لتدريب الشباب على ريادة الأعمال وتقديم فرص عمل لهم.
وأكد المحافظ، أن التدريب موجه للرائدات الريفيات والشباب في 19 قرية هي القري الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، ليصبحوا سفراء لنقل الوعي والتثقيف لقراهم، ويتضمن التدريب روية ورسالة وأهداف توعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، الى جانب التعريف على سبل الهجرة الأمنة التي تضمن كافة الحقوق القانونية، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وقال المحافظ، إنه تم تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية بالمحافظة في الفترة من 2014 حتي 2020، حيث تم تنفيذ 25 ألف و764 مشروعا بقطاع التنمية المحلية ومشروعات ممولة بإجمالي مليار و801 مليون و783 ألف جنيه، مما أدي لتوفير 66 الف 757 فرصة عمل للشباب بطريقة مباشرة وغير مباشرة، كما تمكن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية "مشروعك" من تمويل مشروعات باجمالي 193 مليون جنيه مما ادي لتوفير الفان و 252 فرصة عمل للشباب، مما جعل محافظة المنيا تحصل على المرتبة الأولي على مستوي الجمهورية في عدد المشاريع المنفذة.
كما أشار المحافظ ، ان محافظة المنيا حصلت على المرتبة الاولي خلال الأربع سنوات الماضية، حيث تم تنفيذ 219 مشروع باجمالي مليون و 493 الف جنيه حيث تتراوح قيمة القروض الممنوحة من 5 الاف جنيه الي 50 الف جنيه للشباب، كما منح جهاز شباب الخرجين التابع للديوان العام لمحافظة المنيا خلال الفترة من 1/12/2019 وحتي 2020، قروض لعدد 8 جمعيات أهلية بقيمة مليون و 200 الف جنيه مما اسفر عن إقامة 120 مشروع للشباب، كما منح الجهاز قروضا لـ 292 شاب بقيمة 5 ملايين و 840 الف جنية، كما منح بنك ناصر الاجتماعي قروض لعدد 1272 شاب بقيمة 25 مليون و 44 الف جنيه، كما تم توفير الف فرصة عمل للشباب من خلال التنسيق مع الشركات والهيئات الخاصة.
وأكد المحافظ، أنه حريص كل الحرص على تنفيذ وتفعيل هذه المشروعات الكبيرة الواعدة للشباب داخل المحافظة، وأيضًا العمل بجدية على إنـجاح جميع الأجهزة والجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي المنوط بهم جميعًا تمويل مشروعات أخرى أصغر مقدمة للشباب لبناء مستقبلهم بتفاؤل واطمئنان.
كما وجه المحافظ، تحيه تقدير واجلال للمرأة المصرية في محاولتها الصادقة لستر ومنع أولادها من الهجرة غير الشرعية، داعيا الشباب بان عليهم ان يثقوا في وطنهم الذي يعد بمثابة ارض العطاء والأمن والاستقرار، وأن يثقوا في قدراتهم وإمكانياتهم على النجاح داخل وطنهم مهما كانت التحديات، ونحن في انتظار نجاحاتكم وتقديمكم لأنفسكم كقدوة مُشرفة للأجيال القادمة.