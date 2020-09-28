قسط على 20 سنة.. البنك الأهلي يقدم تمويلا عقاريا للشقق

يقدم البنك الأهلي المصري تمويلا عقاريا للراغبين في الحصول على شقق سكنية جديدة، بتقسيط لمدة تصل إلى 20 عامًا، وذلك لمن يبحثون عن شقق البنك الأهلي بالتقسيط على 20 سنة، وفقا لمحركات البحث عبر مواقع الإنترنت المختلفة.





وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" شروط الحصول على شقق البنك الأهلي بالتقسيط على 20 سنة بالمستندات والإجراءات المطلوبة:





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الدخل الشهري:

يحدد وفقا والإعلان المعلن من قبل صندوق التمويل العقارى مع عدم امتلاك المتقدم أي وحدة حتى في حالة الميراث.





السن:

ألا يقل سن المقترض عن 21 عام في تاريخ منح التمويل و لا يتعدى 60 عام لجميع شرائح العملاء في تاريخ انتهاء التمويل أو سن بلوغ المعاش للموظفين أيهما اقرب.





الجنسية:

المصريين المقيميين فقط..





مدة القرض :

الحد الأقصى 20 سنة.





قيمة الوحدة :

يحدد من قبل صندوق التمويل العقارى وفقا للإعلان المعلن.





الدفعة المقدمة :

20% من سعر الوحدة وفقا و التقييم و بحد اقصي 50%.





قيمة التمويل :

حتى 80% من قيمة الوحدة وفقا والتقييم.





نسبة عبء الدين :

يتم احتساب نسبة عبء الدين بحد اقصى 40% من صافي الدخل الشهري وفقا والشروط..





المصاريف والعمولات:

لا يتم تحميل العميل بأي مصاريف (مصاريف فتح الحساب و الاستعلام مجانا )

وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلي.





عمولة سداد معجل :

لا يتم تطبيق عمولة سداد معجل و يتم رد فرق الدعم بناء علي التعليمات الواردة في هذا الشأن.





عائد تأخير :

2% على الأقساط مستحقة الدفع.





مستندات اولية:

صورة بطاقة رقم قومي

شهادة قيد للذكور والاناث

ايصال مرافق حديث

مستندات اثبات دخل