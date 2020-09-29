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ديني

الأوقاف توزع 13 طن لحوم أضاحي على المستحقين بـ4 محافظات..اليوم

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 04:56 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع 13 طنا من لحوم الأضاحي اليوم ، على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (الشرقية – الإسماعيلية – دمياط – بور سعيد) ، بواقع  (4) طن لمحافظتي (الشرقية – الإسماعيلية) ، و3 طن لمحافظة دمياط ، و(2) طن لمحافظة بور سعيد .  وذلك للأسبوع الثامن على التوالي.

 ليصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 838 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدة أمور، أهمها أن توزيع هذه اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله فى أن اختصنا بخدمتهم، وأهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية فى عملية التوزيع.

من ناحية اخرى قرر وزير الأوقاف أمس  صرف مبلغ 450 جنيه لجميع العاملين بالوزارة ، نظرًا للجهود الكبيرة وغير العادية التي بذلها العاملون بالأوقاف في ضبط شئون المساجد والنهوض بجميع مفاصل العمل بالوزارة ، وما بذلوه من جهد في عمارة بيوت الله (عز وجل) وصيانتها ونظافتها وتعقيمها والحفاظ عليها ، وإسهامًا منها في تخفيف العبء عن جميع العاملين بها بمناسبة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد .

ووجه  وزير الأوقاف وقيادات الوزارة والعاملين بها الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر للعلم والعلماء والفكر الوسطي المستنير، وتفضل بالتوجيه بصرف مكافأة تميز علمي للحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه من العاملين بالوزارة، وذلك لكل من حصل أو يحصل على الماجستير والدكتوراه تشجيعًا للبحث العلمي وصقل مواهب الأئمة والعاملين بالأوقاف علميًّا ومهنيًّا.
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