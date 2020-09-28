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أخبار العالم

ترامب يتحدى بايدن بإجراء فحص المخدرات

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 06:29 م
جو بايدن ودونالد
جو بايدن ودونالد ترامب
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محمد عثمان

استفسر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأثنين، عن السبب الذي دفع منافسه الديمقراطي في انتخابات الرئاسة، جو بايدن، بأن يرفض إجراء فحص المخدرات.

وقال ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أعلن جو بايدن للتو أنه سيرفض الخضوع لفحص المخدرات.. أتسائل لماذا؟

وكان ترامب أكد في وقت سابق، أنه سيصر على خضوع بايدن لفحص المخدرات قبل بدء أي مناظرة معه قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

ويعتقد ترامب الذي يصف بايدن دائمًا بـ "جو النعسان" أن الأخير يتناول مواد خاصة لكي يكون قادرا على النشاط السياسي، مشيرا إلى أنه مستعد شخصيا لمثل هذا الفحص.

ومن المتوقع أن تستضيف مدينة كليفلاند في ولاية أوهايو الأمريكية يوم 29 سبتمبر أول مناظرة بين ترامب وبايدن، قبل الانتخابات الرئاسية المزمعة في 3 نوفمبر.

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