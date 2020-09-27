ترامب يطالب جو بايدن بإجراء اختبار المخدرات قبل المناظرة الأولى بينهما

ضغط الرئيس الامريكى دونالد ترامب مرة أخرى على منظمي المناظرات اليوم الأحد لإجراء اختبار للمخدرات قبل المواجهة الأولى مع منافسه الديمقراطي جو بايدن قبل يومين فقط من أول من أول مناظرة بينهما .





وأصر ترامب على أن المرشح الديمقراطي لن يؤدي بشكل جيد في النقاش إلا إذا تعاطى المخدرات.





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وكتب الرئيس الامريكي على تويتر صباح الأحد: "سأطالب بشدة بإجراء اختبار المخدرات على جو بايدن قبل أو بعد المناظرة ليلة الثلاثاء".



