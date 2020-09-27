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أخبار العالم

ترامب يطالب جو بايدن بإجراء اختبار المخدرات قبل المناظرة الأولى بينهما

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 06:00 م
ترامب
ترامب
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على صالح
ضغط الرئيس الامريكى دونالد ترامب مرة أخرى على منظمي المناظرات اليوم الأحد لإجراء اختبار للمخدرات قبل المواجهة الأولى مع منافسه الديمقراطي جو بايدن قبل يومين فقط من أول من أول مناظرة بينهما . 

وأصر ترامب على أن المرشح الديمقراطي لن يؤدي بشكل جيد في النقاش إلا إذا تعاطى المخدرات. 

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وكتب الرئيس الامريكي على تويتر صباح الأحد: "سأطالب بشدة بإجراء اختبار المخدرات على جو بايدن قبل أو بعد المناظرة ليلة الثلاثاء".

وتابع ترامب: "بطبيعة الحال، سأوافق على إجراء فحص مماثل أيضًا". 

ويشارك ترامب وبايدن في ثلاث مناظرات شخصية قبل انتخابات نوفمبر - الأولى ، التي يديرها كريس والاس من قناة فوكس نيوز ، وستُعقد يوم الثلاثاء في كليفلاند، أوهايو.

وأظهر استطلاع جديد لشبكة ABC News  وواشنطن بوست صدر يوم الأحد أن بايدن يتقدم بفارق 10 نقاط على ترامب. 

ويتطابق هامش 54 في المائة إلى 44 في المائة مع آخر استطلاع تم إجراؤه في منتصف أغسطس الماضي.
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