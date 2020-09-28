بالصدفة .. تفاصيل اكتشاف مسئول في جوجل إصابته بسرطان الدماغ







ووفقًا لصحيفة " ميرور" البريطانية، انخفض وزن جيمس ماكجيل البالغ من العمر 33 عامًا إلى 37 كجم فقط - وهو يقاوم المرض بعد أن حذره الأطباء في شهر مايو الماضي من أن لديه 24-48 ساعة ليعيش.

وقال جيمس ماكجيل، كبير مديري الحسابات ضمن الفريق الإعلامي لشركة «Google» في عاصمة أيرلندا دبلن إن ذراعه كسر قبل عامين، لكنه لم يشفى بشكل كامل، حيث بدأ يفقد قوة ساقه اليسرى في شهر ديسمبر، ووجد نفسه يقع كثيرًا، وبعد فترة وجيزة فقد القدرة على البلع أو الشرب.





وذهب جيمس إلى المستشفى في يناير وبعد إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي علم أنه مصاب بسرطان الغدد الليمفاوية في دماغه، لكنه يواصل القتال ويصمم على العودة إلى المنزل في عيد الميلاد.











وبسبب الإغلاق لم يتمكن جيمس من استقبال أي زائر باستثناء والديه، قائلا: "لم أستطع حتى إخبارهم شخصيًا لأنه لم يكن مسموحًا في ذلك اليوم".



وكشف جيمس تقاصيل مرضه قائلًا: "بحلول شهر مايو، كنت أعاني من نقص حاد في الوزن - لقد نزلت في الوزن من 60 كجم إلى 37 كجم في غضون بضعة أشهر، وتمكنت بطريقة ما من المضي قدمًا، وأعتقد أنني أتحسن ببطء.



وتابع: "خضت عدة جولات من



ولفت كبير مديري الحسابات بجوجل: "يحتاج المنزل إلى الكثير من التعديلات

وأشار ماكجيل قائلًا: "عندما سمعت النتائج كنت في منزل والدي، تلقيت المكالمة ولم يمض وقت طويل بعد ذلك عندما فقدت القدرة على البلع أو الشرب".وبسبب الإغلاق لم يتمكن جيمس من استقبال أي زائر باستثناء والديه، قائلا: "لم أستطع حتى إخبارهم شخصيًا لأنه لم يكن مسموحًا في ذلك اليوم".وكشف جيمس تقاصيل مرضه قائلًا: "بحلول شهر مايو، كنت أعاني من نقص حاد في الوزن - لقد نزلت في الوزن من 60 كجم إلى 37 كجم في غضون بضعة أشهر، وتمكنت بطريقة ما من المضي قدمًا، وأعتقد أنني أتحسن ببطء.وتابع: "خضت عدة جولات من العلاج الكيماوي ، والتي كانت شديدة على جسدي وعقلي، في كل مرة قاتلت بقوة بفضل الفريق الطبي أيضًا، وأريد الآن العودة إلى المنزل في عيد الميلاد، هذا هو الهدف سيعني كل شيء إذا كان بإمكاني القيام بذلك"ولفت كبير مديري الحسابات بجوجل: "يحتاج المنزل إلى الكثير من التعديلات لجعله صالحًا للعيش ، سأحتاج إلى روافع في السقف، وتمديدات في الطابق السفلي، وسيتطلب الكثير من العمل".



