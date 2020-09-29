تدفقات مالية غير مشروعة..الأمم المتحدة: أفريقيا تخسر 89 مليار‭ ‬دولار سنويا



جاء هذا التقدير، في تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وهو الأكثر شمولا حتى الآن بشأن أفريقيا، ويظهر اتجاها متزايدا بمرور الوقت، وأعلى من معظم التقديرات السابقة.



ووصف التقرير أفريقيا بأنها ”دائن صاف للعالم“، مرددا ملاحظات لخبراء اقتصاديين بأن القارة المعتمدة على المساعدات هي في الواقع مصدًر صاف لرؤوس الأموال.



وقال موخيسا كيتوي الأمين العام لأونكتاد ”التدفقات المالية غير المشروعة تسرق إمكانيات أفريقيا وشعبها وتقوض الشفافية والمحاسبة وتقلص الثقة في المؤسسات الأفريقية.“



وقال التقرير إن حوالي نصف الرقم الإجمالي السنوي البالغ 88.6 مليار دولار الذي تخسره أفريقيا يرجع إلى أرقام أقل من القيمة الحقيقية لصادرات سلع أولية مثل الذهب والألماس والبلاتين.



ويعد التصدي لتدفقات الأموال غير المشروعة أولوية للأمم المتحدة التي تبنت جمعيتها العامة قرارا في هذا الشأن في 2018 .





كشفت دراسة للأمم المتحدة أن أفريقيا تخسر حوالي 89 مليار دولار سنويا بسبب تدفقات مالية غير مشروعة مثل التهرب الضريبي والسرقة، وهو مبلغ أكبر من مساعدات التنمية التي تتلقاها القارة.أقرا ايضا .. الذهب يرتفع عالميا والأسواق تترقب المناظرة بين ترامب وبايدن