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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة شخصين بحروق إثر إنفجار أسطوانة غاز بمطعم في إحدى قرى الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

أصيب شخصان بحروق متفرقة إثر انفجار أسطوانة غاز داخل مطعم في قرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا فى محافظة الدقهلية وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة طلخا يفيد بانفجار أسطوانة غاز داخل مطعم بقرية ميت الكرماء التابعة للمركز ووقوع مصابين.

وانتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارة الإطفاء والاسعاف إلى مكان الحادث وتم السيطرة على الحريق 

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من طارق ضاحى محمد 18 عاما ومقيم طلخا بحروق من الدرجة الثانية بالظهر والساقين والذراعين وكريم عصام عبد الرازق 13 عاما ومقيم السنبلاوين بحرق من الدرجه التانيه بالساعد الايسر.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولى لتلقى العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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