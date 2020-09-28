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توك شو

حاجة عظيمة.. محمد رمضان: ياريت نعمل مسلسل عن قصر البارون.. فيديو

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:44 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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هاني حسين
قال  الفنان محمد رمضان، إنه دخل قصر البارون للمرة  الأولى بعد ترميمه، مضيفا:" حاجة عظيمة جدا".

وأضاف محمد رمضان  في حواره مع الإعلامية ايمان الحصري  في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  بحب العصور القديمة وبحب القلعة  والآثار وازور المناطق الأثرية منذ صغري".

وتابع محمد رمضان:" ياريت يسمحولنا باستثمار قصر البارون في السينما او الدراما وممكن ننتج مسلسل كامل عن قصر البارون للحديث عن قصص وكواليس قصر البارون ".

واكمل محمد رمضان:"  الشعب المصري لديه فضول للتعرف على مؤسس قصر البرون وتاريخه وكشف حقيقة الأساطير التي يتم  ربطها بالقصر".

 وأبدى محمد رمضان اعجابه بقصر البارون بعد ترميمه، قائلا:" كنت بشوف قصر البارون  من الخارج كلما مريت من مصر الجديدية ولم ادخله مسبقا".
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