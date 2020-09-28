حاجة عظيمة.. محمد رمضان: ياريت نعمل مسلسل عن قصر البارون.. فيديو

قال الفنان محمد رمضان ، إنه دخل قصر البارون للمرة الأولى بعد ترميمه، مضيفا:" حاجة عظيمة جدا".





وأضاف محمد رمضان في حواره مع الإعلامية ايمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، :" بحب العصور القديمة وبحب القلعة والآثار وازور المناطق الأثرية منذ صغري".





وتابع محمد رمضان:" ياريت يسمحولنا باستثمار قصر البارون في السينما او الدراما وممكن ننتج مسلسل كامل عن قصر البارون للحديث عن قصص وكواليس قصر البارون ".





واكمل محمد رمضان:" الشعب المصري لديه فضول للتعرف على مؤسس قصر البرون وتاريخه وكشف حقيقة الأساطير التي يتم ربطها بالقصر".





وأبدى محمد رمضان اعجابه بقصر البارون بعد ترميمه، قائلا:" كنت بشوف قصر البارون من الخارج كلما مريت من مصر الجديدية ولم ادخله مسبقا".