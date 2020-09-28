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محمد رمضان: لولا كورونا كنا شاهدنا متابعي «البرنس» بكثرة على القهاوي ..فيديو

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:39 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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هاني حسين
قال الفنان محمد رمضان، إنه كان يهدف إلى نجاح مسلسل "البرنس" مثل النجاح الذي حققه مسلسل "الأسطورة"، مضيفا "المسلسل حقق نجاحا كبيرا جدا، ولولا كورونا كنا هنلاقي الناس بتتفرج على الحلقات على القهاوي".

وأضاف محمد رمضان، في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "أعلى نقطة نجاح في الدراما هو ارتباط الجمهور مع بطل العمل، وأن يكون أعداء البطل هم أعداء الجمهور، ويشعرون بآلام البطل وطموحاته".

وتابع محمد رمضان "الشعب المصري مشاهد جيد جدا، وهذا رزق كبير لنا"، مضيفا "مسلسلاتي لا تعتمد على فكرة الانتقام فقط، وهناك تنوع في جميع المسلسلات التي أقوم بتقديمها".

وأكد محمد رمضان "أحاول الابتعاد عن أي مغامرة في الدراما، ولا أراهن على فكرة واحدة، ولكن من الممكن أن أغامر بأفكار جديدة في السينما".

وأوضح محمد رمضان "مسلسلاتي لا تعتمد على تيمة واحدة لان الجمهور قد لا يحب ان يتابع نفس الفكرة التي تكررت في أكثر من مسلسل وعدم النجاح في الدراما وحش في حق أي نجم"، مضيفا:"  مهم اخد التلاتة بونط في الدراما".

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