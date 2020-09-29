مستشفى الطلبة بجامعة القاهرة يستقبل طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.. اليوم

يتجه الطلاب الجدد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة اليوم إلى مستشفى الطلاب الجامعي لإجراء الكشف الطبي وفق جدول زمني محدد لكل كلية، مع تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة على مجموعات لتجنب الزحام والتكدس، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة.









وجاء ميعاد الكشف الطبي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية يوم الثلاثاء الموافق 29-9-2020.









والجدير بالذكر أن مستشفى الطلبة بالجيزة، بدأ في استقبال طلاب جامعة القاهرة الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الجامعي الجديد 2021/2020، وإجراء الكشف الطبي لهم وفق جدول زمني محدد لكل كلية، كما تضمن الكشف الطبي إجراء تحليل فيروسC.









وكان اتحاد طلاب جامعة القاهرة والطلاب القدامى في استقبال الطلاب الجدد للترحيب بهم ومعاونتهم على الانتهاء من إجراءات الكشف الطبي، وقاموا بتوزيع نسخ من أدلة جامعة القاهرة التي صدرت مؤخرًا للتوعية بجائحة فيروس كورونا والوقاية منه، إلى جانب توزيع كتيبات تعريفية تتضمن نبذة عن تاريخ الجامعة وكلياتها.



