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رياضة

.فايلر سيرحل خلال أيام.. حسني عبدربه: إدارة الأهلي كررت خطأها مع المدير الفني بعد اللاعبين

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 04:15 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد حسني عبد ربه نجم الاسماعيلي والمنتخب السابق أن مجلس إدارة النادي الأهلي تأخر في حسم مصير السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي.

وقال حسني عبد ربه في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "مجلس الأهلي تأخر في حسم مصير فايلر، وكان يجب اتخاذ قرار نهائي بشأن ذلك مبكرا؛ حتى يتم التعاقد مع خليفة له".

وأشار إلى أن مجلس الأهلي أخطأ في حسم مصير فايلر، مثلما أخطأ في حسم مصير العديد من اللاعبين على رأسهم أحمد فتحي.

وتوقع حسني عبد ربه رحيل فايلر عن الأهلي، على أن يتم الإعلان عن ذلك خلال الأيام المقبلة.
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