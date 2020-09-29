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فن

نيولوك.. أحدث ظهور لـ ابنة عمرو دياب

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 01:17 ص
نور ابنة عمرو دياب
نور ابنة عمرو دياب
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سعيد فراج
نشرت نور -ابنة الهضبة عمرو دياب- صورة جديدة لها عبر حسابها على تطبيق الصور "انستجرام"، كاشفة على قيامها بربط شعرها، بعكس ما كانت عليه من قبل، حيث كانت تتركه منسدلًا على كتفيها. 

نور عمرو دياب، متابعة جيدة للفاشون وتستطيع جذب الإنتباه بأزيائها و دومًا ما تثير منشوراتها اهتمام الجمهور فور نشرها، كما علق أحد المتابعين لها، على منشورها الأخير "جميلة يا نور"، فيما أشاد اَخرون بملابسها، واصفين إياها بـ "أنيقة وجذابة".

وأعربت "نور" مؤخرًا عن افتقادها لوالدتها، النجمة شيرين رضا، من خلال نشر صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بصورة من طفولتها ووالدتها تحملها؛ معبرة عن حبها الكبير لها، كما نشرت صورة أخرى برفقة والدها النجم عمرو دياب، وهي في سن صغيرة.

من جهة أخرى، حقق الهضبة عمرو دياب 14,403,989 مليون مشاهدة لـ فيديو كليب أغنيته الجديدة «أماكن السهر» الذي طرحه عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 24 أغسطس الماضي. 

ومنذ طرح الأغنية، تصدر عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب" حتى الآن دون منافس، بالإضافة إلى تصدره تريند موقع تويتر، وتصدره تريند محرك البحث جوجل، كما حققت الأغنية 4 ملايين مشاهدة أيضا على موقع "فيسبوك". 

من ناحية أخرى، أعلن موقع يوتيوب احتلال الهضبة المركز الخامس عشر بين أكثر الكليبات مشاهدة على الموقع عالميا.

يذكر أن أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، ولحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب من إخراج أحمد النجار.
نور ابنة عمرو دياب نور ابنة عمرو دياب
نور ابنة عمرو دياب نور ابنة عمرو دياب
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