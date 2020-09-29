تعزيز الاحتياطى الاستراتيجى من السلع تحسبًا لأي موجة ثانية لـ كورونا.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الثلاثاء، ومنها:









"صدى البلد"

توجيهات رئاسية لوزير التموين.. تعزيز الاحتياطى الاستيراتيجى من السلع تحسبًا لأى موجة ثانية محتملة لفيروس كورونا وتطوير منظومة المخابز لتحسين جودة الإنتاج وتقليل الفاقد









"الشروق"

الحكومة: قرار استئناف حركة البناء يسرى فقط على من صدر له ترخيص بالفعل









"أخبار اليوم"

الصحة: تسجيل 115 حالة إيجابية بكورونا.. و18 وفاة









"اليوم السابع"

القومية للأنفاق تبدأ حفر مترو الهرم خلال أيام وغلق منطقة العمل جزئيًا





الزراعة تبدأ تلقى طلبات تراخيص المزارع والمشروعات الحيوانية عبر واتس آب









"الجمهورية"

انطلاق فعاليات معرض تراثنا فى 10 أكتوبر ولمدة خمسة أيام









"مصراوى"

الخميس.. مؤتمر صحفى للإعلان عن الترشح لجوائز الدولة 2021









"الشرق الأوسط"

الأمن السعودى يطيح بخلية إرهابية دربها "الحرس" الإيرانى