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على الرغم من أزمة كورونا ..الإدريسي: استمرار مصر في تحقيق الإنجازات رسالة مهمة للخارج

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:42 ص
الدكتور علي الإدريسي
الدكتور علي الإدريسي
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نورهان رأفت
قال الدكتور علي الإدريسي، نائب المدير التنفيذي بمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية مستمرة بكامل قوتها، في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، في ظل جائحة كورونا.

وأضاف الدكتور علي الإدريسي، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" ، المذاع على فضائية القناة الأولى ، أن استمرار تدشين المشروعات في ظل الأزمة العالمية الراهنة ، يمثل طمأنة للشعب المصري والمستثمرين وكافة المتابعين للشأن الاقتصادي المصري.

وأشار "الإدريسي" ، إلى أن المضي قدما في الإنجازات الاقتصادية ، أكبر رسالة للخارج على نجاح المشروعات الاقتصادية في السنوات الماضية ، في صمود مصر أمام جائحة كورونا .

ولفت إلى أن الرئيس السيسي يؤكد في كل الافتتاحات أن تلك المشروعات القومية "من وإلى المواطن" ، وكيف ستؤثر على حياة المصريين الإجتماعية .

وأوضح أن قرارات الدولة في تدعيم العمالة الغير منتظمة ، حتى نهاية العام الحالي ، مهم جدا ، بالإضافة إلى سير الدولة في تنفيذ المشروعات الخاصة بالإسكان الاجتماعي وغيرها .
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