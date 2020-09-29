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حوادث

تجديد حبس علاء عبد الفتاح والباقر ٤٥ يوما

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:16 ص
علاء عبد الفتاح
علاء عبد الفتاح
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أحمد مهدي
قررت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، تجديد حبس علاء عبد الفتاح والمحامى محمد الباقر، ومتهم ثالث، 45 يوما على ذمة التحقيقات، 


في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور .

وأسندت النيابة إلى المتهم في القضية 1356 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون،

 الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

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