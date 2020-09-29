البنك المركزي: ارتفاع مؤشرات الدولار عالميا منذ مارس الماضي

قال البنك المركزي المصري إن مؤشر الدولار ارتفع خلال الأسبوع الماضي مسجلا أفضل مكاسب اسبوعية منذ مارس الماضي، حيث اتجه المستثمرون للاستثمار في العملات كملاذ آمن وسط التوجه نحو العزوف عن المخاطر.





وأوضح البنك المركزي خلال تقرير التعليق الأسبوعي على الأسواق العالمية؛ أن اليورو تراجع لأدنى مستوى له في شهرين بسبب القوة الشرائية للدولار، وارتفاع عدد الحالات في أوربا سلبا على اليورو .





وذكر أن الجنيه الإسترليني تراجع هو الآخر بسبب ارتفاع الدولار واضافة لندن لقائمة المراقبة للمناطق الساخنة والوبائية المحتملة، بالإضافة لتراجع الذهب بسبب العملة الخضراء، ليسجل بذلك ادني خسارة أسبوعية منذ منتصف مارس الماضي، مع تراجع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الاسواق الناشئة بنسبة 1.32% كأكبر تراجع أسبوعي له منذ 20 مارس الماضي.





وانهت الأسهم العالمية تعاملاتها للاسبع الماضي علي تراجع نظرا لتشديد مسئولو الاحتياطي الفيدرالي علي الحاجة لتحفيز مالي اضافي مع الاشار لوجود مخاوف بشان وتيرة التعافي الاقتصادي وعودة ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا وعدم اليقين بشأن حزم التحفيز المالي الامريكية.





وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز للاسبوع الرابع علي التوالي لينهي ذلك بانحفاض قدره 0.63% ، كما هبط مؤشر دوا جونز بنسبة 1.75% مسجلا اكبر خسارة له في ثلاث اسابيع ليصبح الهبوط للمرة الرابعة .



