خالص العزاء حكومه وشعبا.. سمية الخشاب تنعى أمير الكويت صباح الأحمد

#الشيخ_صباح_الاحمد_الجابر_الصباح أمير الكويت في ذمه الله ،خالص العزاء والمواساه للكويت حكومه وشعبا ،الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته امييين 🙏