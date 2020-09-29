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فن

خالص العزاء حكومه وشعبا.. سمية الخشاب تنعى أمير الكويت صباح الأحمد

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 06:35 م
سمية الخشاب
سمية الخشاب
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محمد بدران

نعت النجمة سمية الخشاب، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز الـ 91 عاما .

وكتبت سمية علي صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" ناعية أمير الكويت: "‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ #الشيخ_صباح_الاحمد_الجابر_الصباح أمير الكويت في ذمه الله ،خالص العزاء والمواساه للكويت حكومه وشعبا ،الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته امييين".

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز الـ 91 عاما. 

ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، اليوم الثلاثاء، إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات الى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، أعلن في وقت سابق، أن الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة ويتلقى العلاج المقرر.

وناشد الديوان الأميري الجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير من مصادرها الرسمية.

وشدد على ضرورة عدم الالتفات إلى الأخبار المغرضة، التي تتداول بشأن صحة الأمير صباح.

وكان أمير الكويت الراحل يتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى أمريكا. 

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