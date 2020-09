أسكنه فسيح جناته.. أشرف زكي وأصالة ينعيان أمير الكويت

View this post on Instagram

رحم الله والد الأمّه الشيخ صباح الأحمد الصباح .. وأعان الله أهلي وأحبّتي في الكويت الحبيبه على فراقه .. فليتغمّد الله روحه برحمته ومغفرته وأسكنه فسيح جنّاته