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فن

أسكنه فسيح جناته.. أشرف زكي وأصالة ينعيان أمير الكويت

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 08:27 م
أمير الكويت الشيخ
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح
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محمد بدران
حرص الفنانان أشرف زكي وأصالة على نعي أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي رحل عن عالمنا اليوم.


وكتبت أصالة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "رحم الله والد الأمّه الشيخ صباح الأحمد الصباح .. وأعان الله أهلي وأحبّتي في الكويت الحبيبه على فراقه .. فليتغمّد الله روحه برحمته ومغفرته وأسكنه فسيح جنّاته".


بينما كتب الفنان أشرف زكي "وداعا سمو امير دوله الكويت وداعا ايها الزعيم العربى الكبير".


وأعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز الـ 91 عاما. 


ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، اليوم الثلاثاء، إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات الى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.


وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، أعلن في وقت سابق، أن الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة ويتلقى العلاج المقرر.


وناشد الديوان الأميري الجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير من مصادرها الرسمية.


وشدد على ضرورة عدم الالتفات إلى الأخبار المغرضة، التي تتداول بشأن صحة الأمير صباح.


وكان أمير الكويت الراحل يتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة نقل على أثرها إلى أمريكا. 

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