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ديني

أسامة الأزهري يتناول القضايا الدينية والفكرية على فضائية «dmc»

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:04 م
الدكتور أسامة الأزهري
الدكتور أسامة الأزهري
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محمد صبري عبد الرحيم
أعلنت شبكة قنوات «dmc» عن عودة الدكتور أسامة الأزهري، العالم الأزهري، إلى شاشتها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامجه «مساء dmc» الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء.

والبرنامج عبارة عن لقاء خاص يتناول كل ما يتعلق بالقضايا الدينية، والاجتماعية، والفكرية، وما يهم الشارع المصري، عبر شاشتها.

وكان الأزهري قد سجل 3 مواسم من برنامجه رؤى على فضائية «dmc»، الموسم الأول تناول فيه كيفية نشأة التيارات الدينية المتشددة ومقارنة أفكارها ومبادئها بما جاء في صحيح الدين الإسلامي بهدف محاربة الأفكار الظلامية المتطرفة.

وجاء الموسم الثاني من برنامجه رؤى مع الإعلامي عمرو خليل تحدث فيه عن شجرة القيم وتناول فيه قيم المصداقية والإتقان، والإحسان وصناعة القمم، والإنسانية، والعمران، والوحدة، وجمع الشمل، وقيمة التعليم والهمة، حتى وصل إلى 30 قيمة غالية من القران الكريم.

وقدم في الموسم الثالث تجارب حياة عدد كبير من الشخصيات في مختلف المجالات، وعرض بقدرة ابداعية وبساطه تجارب حياتهم الناجحة كل في مجاله بعد تفتيش وبحث دقيق ومدى الاستفادة منها في حياتنا المعاصرة كما تناول كيفية انطلاق الحركة العلمية.

وسجل حلقات أمام الأهرامات ومكتبة الإسكندرية والقناطر الخيرية وقصر محمد علي باشا، وغيره من المعالم التاريخية في مصر والتي تداولتها السوشيال ميديا بشكل كبير.

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