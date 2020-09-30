بدء قبول الملفات للطلاب الجدد بحقوق جامعة عين شمس.. اليوم

قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية حقوق جامعة عين شمس إن التعليم سوف يرتكز خلال العام القادم على تطبيق "التعليم الهجين"، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجها لوجه" و"التعلم عن بعد.





اقرأ أيضا :





وأضاف خلال تصريحاته لـ صدى البلد سوفنكثقف مجهوداتنا لتطبيق التعليم الهجين وسوف يتم تقسيم الطلبة إلى مجموعات تدريسية صغيرة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتطهير المدرجات وقاعات التدريس يوميا وتعقيم المدرجات.





اقرأ أيضا :





وأشار إلى أن بدء في قبول الملفات للطلاب الجدد إلى يوم الأربعاء الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠.





وأضاف عميد كلية الحقوق أنه يجب إحضار المستندات المطلوبة من الطلاب الجدد للالتحاق بكلية الحقوق:





وجاءت المستندات المطلوبة على النحو التالي:





1_ طلب الالتحاق بالكلية (يصرف من الكلية )





2_ أصل المؤهل الدراسي (الكلية لاتقبل صورة منه)





3_ أصل شهادة الميلاد





4_ عدد 6صور 4*6





5_ صورة بطاقة الترشيح الصادرة للطالب من مكتب التنسيق





6_ صورة البطاقة الشخصية



