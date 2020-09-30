بعد أزمة الهلال.. الاتحاد الآسيوي يدرس زيادة الأجانب فى قوائم أندية دوري الأبطال









وأوضحت: "جاءت هذه الخطوة بهدف تمكين الأندية من دعم قوائمها تحسُّبًا للغيابات القسرية، من إصابات وإيقافات وغير ذلك، وفي إطار تعزيز قوة المنافسة في البطولة".











ويُنتظر أن يرفع الاتحاد مقترحة الجديد إلى المكتب التنفيذي للنظر فيه قبل اعتماده بشكل رسمي، وإبلاغ الأندية المشاركة في النسخة المقبلة.











وكان فريق الهلال الأول لكرة القدم استُبعد من البطولة بعد تفشي فيروس كورونا في صفوفه، وعدم قدرته على إكمال قائمته للعب المباراة أمام شباب أهلي دبي الإماراتي.