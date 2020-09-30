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رياضة

بعد أزمة الهلال.. الاتحاد الآسيوي يدرس زيادة الأجانب فى قوائم أندية دوري الأبطال

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 08:35 ص
الهلال السعودي
الهلال السعودي
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إسراء أشرف
كشفت مصادر، عن أن الاتحاد الآسيوي يدرس زيادة عدد اللاعبين الأجانب في قوائم الأندية المشاركة في بطولة دوري الأبطال، ابتداءً من النسخة المقبلة 2021.

وذلك، مع الالتزام بإشراك أربعة لاعبين فقط في المباراة وفق النظام المعمول به حاليًّا "3 + 1" حسب صحيفة "الرياضية" السعودية.


وأوضحت: "جاءت هذه الخطوة بهدف تمكين الأندية من دعم قوائمها تحسُّبًا للغيابات القسرية، من إصابات وإيقافات وغير ذلك، وفي إطار تعزيز قوة المنافسة في البطولة".


ويُنتظر أن يرفع الاتحاد مقترحة الجديد إلى المكتب التنفيذي للنظر فيه قبل اعتماده بشكل رسمي، وإبلاغ الأندية المشاركة في النسخة المقبلة.


وكان فريق الهلال الأول لكرة القدم استُبعد من البطولة بعد تفشي فيروس كورونا في صفوفه، وعدم قدرته على إكمال قائمته للعب المباراة أمام شباب أهلي دبي الإماراتي.

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