التضامن: أسيوط فازت بالنصيب الأكبر من مبادرة حياة كريمة.. فيديو



قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ، إنه جرى اليوم، الأربعاء، إطلاق برنامج وعي في أسيوط ، منوهة إلى أن أسيوط فازت بالنصيب الأكبر من البرنامج الرئاسي الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في العام الماضي لتحقيق "حياة كريمة".









وأضافت نيفين القباج، خلال حوارها في برنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أن محافظة أسيوط نالت حوالي 40% من القرى، يبلغ عددها 60 قرية، مؤكدة أن المرحلة الثانية سوف تنال أسيوط على 90 قرية.











من جانبه، قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن وزارة التضامن لها جهد ونشاط كبيرفي تلك المبادرة، متابعًا أن كل تلك الجهود تظهر بوضوح في أسيوط.











وأوضح أن سوف يتم الاستمرار في كل المجهودات حتى يتم الحصول على 90 قرية أخرى، حينها يصل إجمالي المبادرة إلى حوالي 150 قرية في محافظة أسيوط.









