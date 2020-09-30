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نائب رئيس المعادن الثمينة: الذهب عيار 14 كان فكرة فاشلة ولم يناسب المصريين

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:00 م
نائب رئيس شعبة المعادن
نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة
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ريهام فيكتور
قال إيهاب واصف ، نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة ، إن الاقتصاد المصرى الوحيد فى العالم الذى استطاع مواجهة كورونا ، مؤكدًا أن أعار الذهب ستشهد زيادات فى الأيام المقبلة بسبب الموحجة الثانية لكورونا.

وأضاف إيهاب واصف، خلال حواره ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، الذى يرأسه الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن الذهب عيار 14 كان فكرة فاشلة ولم يناسب المصريين.

وأشار إلى أنه لا يستطيع أحد تحديد سعر للذهب فى وقت معين ، متابعًا أنه في البنوك نكون مربوطين فيها بالايام بالقيمة المادية التى وضعها البنك المركزى.

وتابع أنه يمكن أن  نسائل الذهب أسهل بكثير من أن نسائل العقار بأي قيمة نحتاجها، العقار لابد أن تكون أموالا كبيرة موضوعة به .
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