نائب رئيس المعادن الثمينة: الذهب عيار 14 كان فكرة فاشلة ولم يناسب المصريين

قال إيهاب واصف ، نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة ، إن الاقتصاد المصرى الوحيد فى العالم الذى استطاع مواجهة كورونا ، مؤكدًا أن أعار الذهب ستشهد زيادات فى الأيام المقبلة بسبب الموحجة الثانية لكورونا.





وأضاف إيهاب واصف، خلال حواره ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، الذى يرأسه الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن الذهب عيار 14 كان فكرة فاشلة ولم يناسب المصريين.





وأشار إلى أنه لا يستطيع أحد تحديد سعر للذهب فى وقت معين ، متابعًا أنه في البنوك نكون مربوطين فيها بالايام بالقيمة المادية التى وضعها البنك المركزى.



