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أخبار العالم

إسرائيل تحذر: سنصل إلى ألف حالة حرجة بفيروس كورونا خلال أيام

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:06 م
كورونا فى إسرائيل
كورونا فى إسرائيل
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سمر صالح
قال المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية البروفيسور حيزي ليفي، اليوم الأربعاء، إن الوزارة تتوقع أن يصل عدد مرضى كورونا بحالات حرجة إلى ألف مصاب في غضون خمسة.

وأضاف ليفي وفق موقع "والاه" أن هناك واحدًا من كل ثلاثة أشخاص في المجتمع الأرثوذكسي المتطرف مصاب بكورونا. 

وتابع: عدد الإصابات هناك ضعف عددها في القطاع العام، ونجري الكثير من الاختبارات ولا نتجنبها. 

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تشخيص نحو 5 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما بلغ إجمالي الإصابات الخطيرة 779 إصابة، بينما سجلت 18 حالة وفاة لترتفع الوفيات إلى 1528. 

ووفقًا لبيانات الوزارة، فقد سجلت منذ منتصف الليل وحتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، 808 إصابات جديدة، فيما شخصت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 4949 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.
 
وبهذه المعطيات ترتفع حصيلة الإصابات النشطة إلى 64608، بينما إجمالي الإصابات التي سجلت في البلاد بلغ 239222 إصابة منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس الماضي.
 
وتواصل وزارة الصحة بالتعاون مع مختلف صناديق المرضى إجراء فحوصات لاكتشاف كورونا في العيادات ومحطات الفحص المتنقلة، وأجري، أمس الثلاثاء، 32913 من الفحوصات لاكتشاف كورونا أظهرت النتائج بأن 15% منها كانت موجبة.
 
ويرقد في أقسام كورونا في مستشفيات البلاد 1571 مصابًا، المئات منهم في حالة خطيرة إلى جانب 290 بحالة متوسطة، فيما ارتفع عدد الحالات التي تحتاج إلى تفس اصطناعي وبلغ 203 حالات.
 
وتأتي هذه البيانات، فيما صادق الكنيست على قانون ينص على فرض التقييدات على المظاهرات والاحتجاجات في ظل جائحة كورونا التي تجتاح البلاد.
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