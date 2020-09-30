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محافظات

وكيل وزارة الصحة بمطروح يتفقد مستشفى سيوة ويتابع مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:33 م
صدى البلد
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ايمن محمود
تابع الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح اعمال مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي بمستشفى سيوة المركزى.

حيث تفقد  الخدمات المقدمة للمواطنين  ضمن المبادرة موجها بضرورة تقديم كافة التيسيرات لوصول المبادرة لكافة المواطنين.

 كما تفقد اعمال التطوير بالمستشفى والجاري تنفيذها تحت إشراف مديرية الإسكان  بدعم مالي من صندوق تحسين الخدمة بمحافظة مطروح.

كما تفقد أيضا العمارة السكنية الجارى أنشأها للفريق الطبي بمستشفى سيوة المركزى وذلك من أجل تحسين بيئة العمل للفريق الطبي بناءً على توجيهات معالي وزيرة الصحة والسكان .

 ووجه الدكتور البلتاجي الي الفريق الطبي بمستشفى سيوة المركزى بتقديم كافة الخدمات الطبية والرعاية الصحية لأهالي سيوة والمترددين علي المستشفى بشكل لائق ومرضي مع رفع درجة الاستعداد القصوى وتقديم خدمات بجودة عالية نظرا لدخول موسم السياحة بمدينة سيوة.

وفي نهاية الزيارة  تفقد  الفصل المقترح والمزمع تجهيزة لفتح فصل تمريض بنين بسيوة.
وكيل وزارة الصحة بمطروح يتفقد مستشفى سيوة ويتابع مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة
وكيل وزارة الصحة بمطروح يتفقد مستشفى سيوة ويتابع مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة
وكيل وزارة الصحة بمطروح يتفقد مستشفى سيوة ويتابع مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة
وكيل وزارة الصحة بمطروح يتفقد مستشفى سيوة ويتابع مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة
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