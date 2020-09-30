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ثقافة

القومي للترجمة يشارك في معرض الإسكندرية للكتاب بأبرز إصداراته

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 02:34 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، في  معرض الإسكندرية للكتاب، بمجموعة كبيرة من أهم وأحدث إصداراته.

تشمل القائمة المشاركة مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، نذكر منها: "موسوعة تاريخ الأدب العربي"، "موسوعة المسرح"، "الواقعية السحرية"، "يوسف إدريس :خفايا الإبداع "، "صعود أهل النفوذ"، "من بابل الى التراجمة"، "هوية فرنسا"، "يوميات الحداد"، "الدين وتدهور السحر "، "ألف ليلة وليلة أو :الليالى العربية "، "النسوية وحقوق المرأة حول العالم "، "بيزنس حقوق الانسان "، "كيف يحرك الأقتصاد العالم "، "الثلاثة الكبار في عالم الاقتصاد"، "مقدمة في النظرية السياسية الدولية "، "التسويق الصعب: الاعاقة والعمالة في مصر ".

كذلك "موسوعة النظرية الثقافية "، "هل انتصرت البكتريا"، "موسوعة الهرمانيوطيقا"، "الأمة تصويرًا ونحتًا"، "في علم الكتابة"، "الكيلومتر الدهبي"، "نسوة منتقبات "، "مائة عام من الأدب الروسي"، "الدروب المنسية في أفريقيا"، "أسباب الحرب العالمية الثانية "، "الطفل في مصر القديمة"، "تاريخ البحر الأحمر: من ديليسيبس حتى اليوم "، "السامية ومعاداتها "، "الرمال المتحركة ".

وأيضًا "عن الحرب "، "الفيسبوك والفلسفة: بما تفكر "، "جسد متألم :صنع العالم وتفكيكه"، "الدليل العملي للترجمة الأدبية "، "أدولف"، "اليهود والعلم والمال "، "تفسير سفر الأمثال وشرحه بالعربية"، "كيف تحيا في رفاه"، "رحلة الى الحجاز و مصر" ، "المادة والعقل :بحث فلسفي".

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