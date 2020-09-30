آخر كلام.. ناسا توضح حقيقة اصطدام كويكبات بالأرض

حذرت ناسا من أن كويكبًا سيضرب الأرض يومًا ما مرة أخرى ، معتقدة أن اصطدام صخور فضائية بكوكبنا أمر لا مفر منه.





منذ فترة قيل إن كويكبًا يعرف باسم "أبوفيس" يمكن أن يضرب الأرض في عام 2028 أو 2029. ومع ذلك ، فقد ثبت الآن خطأ هذا.





اعترفت ناسا بأن حساباتها كانت متوقفة قليلًا فيما يتعلق بـ "أبوفيس" ولحسن الحظ فإن الصخرة ستتجاوز الأرض بشكل مريح، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.





ومع ذلك ، قالت وكالة الفضاء إن كويكبًا سيضرب الأرض يومًا ما ، ولكن ليس في "المستقبل القريب". قالت وكالة ناسا في مدونتها: "هناك عدد من الأفلام الحديثة تدور حول هذا الموضوع.





من المهم أن تتذكر أنها مجرد أفلام وغالبًا ما لا تمثل علمًا جيدًا أو حقيقيًا، مع ذلك ،في بعض الأحيان ، هناك بذرة صغيرة من الحقيقة وراء الفيلم ، على الرغم من أنه قد يكون من الصعب معرفة ما هو حقيقي وما هو خيال.



