إنشاء مدينتى كوم أمبو وإدفو الجديدة.. محافظ أسوان ينفذ توجيهات مجلس المحافظين

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماعًا موسعًا بحضور القيادات التنفيذية لمتابعة تنفيذ التوجيهات التى اتخذها مجلس المحافظين الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع الجاري على أرض الواقع.

وأكد المحافظ أن الدولة بمختلف مؤسسساتها تسعى بجدية إلى تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء اليومية عن كاهل المواطنين من خلال خلق حياة كريمة لهم تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وخاصة إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تتوافر فيها كافة الخدمات والمرافق الأساسية بالخروج من الوادى الضيق إلى غرب النيل بإنشاء مدينتى كوم أمبو وإدفو الجديدة بالظهير الصحراوى لتلبية الاحتياجات والمطالب الجماهيرية من السكن الملائم وفرص العمل المتنوعة المجالات والبيئة النظيفة.





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ووجه محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن إلى الإلتحام مع المواطنين بالتواجد الميدانى والنزول للشارع والمواقع الخدمية يوميًا لإقتحام أى مشاكل والتدخل السريع بشكل إستباقى ووضع الحلول العاجلة لها للحد من تداعياتها السلبية وخاصة التجاوب الفورى مع شكاوى المواطنين بحسن المعاملة والرقى فى أداء الخدمة ، بجانب تسهيل إجراءات تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء مع الإكتفاء ببطاقة الرقم القومى وأى مستندات متعلقة بالعقار المطلوب تقنينه .





وكلف اللواء أشرف عطية رؤساء المراكز والمدن بالسماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء حتى 4 أدوار فقط لحين إصدار إشتراطات البناء الجديدة ، إضافة إلى حصر الأراضى غير المستغلة سواء كانت تابعة للمحافظة أو جهات الولاية الأخرى لإدراجها ضمن المخطط الإستراتيجى للمراكز والمدن تمهيدًا لبناء مشروعات عمرانية حضارية متكاملة الخدمات عليها من أجل القضاء على البؤر والمناطق العشوائية والعقارات المتهالكة .





أن ذلك يتوازى مع حصر الأراضى المميزة ووضعها على خرائط لتعظيم الاستفادة منها واستغلالها فى مشروعات استثمارية تعود بالنفع على الشباب من خلال توفير فرص عمل لهم ، وأيضًا دوران حركة العمل والإنتاج ، وهو الذى يتواكب مع إنشاء مبنى حكومى متطور للمحافظة بمدينة أسوان الجديدة يضم جميع الإدارات والمديريات الخدمية وربطها مع بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة لتسهيل أداء الخدمات الجماهيرية طبقًا لمنظومة التحول الرقمى .



