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رياضة

شاهد .. مشادة بين أليو بادجي وموسيماني قبل توليه الإدارة الفنية للأهلي

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 06:58 م
اليو بادجي
اليو بادجي
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عمرو ابوبكر
نشبت مشادة بين أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع موسيماني المدير الفني الجديد للفريق، قبل توليه الإدارة الفنية، وذلك أثناء قيادته لفريق صن داونز.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، مقطعا مصورا لهذه المشادة، متسائلين عن موقف السنغالي أليو بادجي، بعد تولي موسيماني تدريب الأهلي.

وكان أحمد شوبير، أعلن عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، مغادرة فايلر للقاهرة؛ عقب مباراة الأهلي والترسانة مباشرة.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي سيواجه الترسانة في مباراة الوداع بالنسبة للسويسري، قبل رحيله وترك مهام الإدارة الفنية للنادي الأهلي، والتي من المقرر أن تجري في الثامنة مساء اليوم.

وحصل صدي البلد علي تفاصيل التعاقد مع المدرب الجنوب أفريقي والتي من بينها توقيعه علي تعاقد يمتد لموسمين مقابل مليون و500 ألف دولار سنويًا بواقع 125 ألف دولار شهريًا له وللثلاثي المعاون الذي أختارهم.

وقالت المصادر ان موسيماني سوف يتولي تدريب الفريق بدءًا من الجمعة بعد إجتماعه مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وبرفقته 3 مساعدين اخرين.

واضافت المصادر أن سامي قمصان سوف يستمر في منصبه وكذلك سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وميشيل يانكون مدرب حراس المرمي.

via GIPHY

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