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رياضة

إنتر يفوز على بينيفينتو 5-2 في الدوري الإيطالي

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 08:51 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
فاز فريق إنتر على نظيره بينفينتو بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما والمؤجلة من الجولة الأولى في الدوري الإيطالي.

افتتح لوكاكو، التسجيل لـ إنتر في الثانية 38؛ بعد تلقيه تمريرة رائعة من المغربي أشرف حكيمي.

وفي الدقيقة 25، أضاف جاليرديني الهدف الثاني لـ إنتر بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، أعقبه لوكاكو بتسجيله ثاني أهدافه الشخصية والثالث لـ إنتر في الدقيقة 28 بتمريرة رائعة من جاليرديني.

وقلص كابراري النتيجة لصالح بينفينتو بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 34 بعد خطأ في التمرير من السلوفيني هاندانوفيتش حارس مرمى النيراتزوري، قبل أن يسجل أشرف حكيمي رابع أهداف إنتر في الدقيقة 42، منهيًا الشوط الأول بتقدم فريقه بنتيجة 4-1.

وفي الشوط الثاني، أضاف الأرجنتيني لوتارو مارتينيز الهدف الخامس لـ إنتر في الدقيقة 71، ليسجل بعدها كابراري الهدف الثاني لـ بينفينتو لكنه لم يمنع فريقه من خسارة المباراة.

وكان إنتر قد فاز في الجولة الماضية على فيورنتينا بصعوبة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، فيما فاز بينفينتو على سامبدوريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد إنتر للنقطة السادسة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد بينفينتو عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر.
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