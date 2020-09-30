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توك شو

الأزهري: أمير الكويت الراحل كان رجلا حكيما وصاحب أعمال إنسانية| فيديو

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:53 م
الشيخ أسامة الأزهري
الشيخ أسامة الأزهري
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هاني حسين
قال الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت الراحل كان رجلا صاحب أعمال إنسانية الواسعة، موضحا أن الشعوب العربية تأثرت كثرا برحيل أمير الكويت.

وأضاف «الأزهري» خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء دي إم سي» المذاع على قناة «dmc» أن  الشيخ صباح الأحمد المعروف عنه أنه رجلا حكيما وقائد شديد الانتماء والسعي في شؤون وطنه والشعوب العربية.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إلى أن  الشيخ صباح الأحمد صاحب أعمال إنسانية واسعة جعلت منظمة الأمم المتحدة تمنحه لقب قائد في العمل الانساني، وتعلن الكويت أحد مراكز العمل الانساني في العالم الانساني والإنسانية.

وأوضح أن الشعب المصري تألم كثيرا لفقده أمير الكويت الراحل وقدمنا  خالص العزاء والمواساة ، مؤكدا أن المصريين يحملون الكثير من  النقاط التي يحملوها اتجاه  للشيخ صباح الأحمد، لافتا إلى أنهم كانوا حريصين على الوقوف دقيقة حدادا في ندوة المجلس الأعلى للثقافة أمس .


ومن ناحية أخرى أدى المصلون بالمسجد الحرام والمسجد النبوي صلاة الغائب على روح أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، وذلك عقب صلاة العشاء. 

وتوجه الجميع بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدم من أعمال جليلة لوطنه وأمته الإسلامية والعربية.

ووجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، بأداء صلاة الميت الغائب على أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية أمس.

وورى جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الثرى في مقبرة الصليبيخات، بعدما أقيمت صلاة الغائب عليه في مسجد بلال بن رباح.
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